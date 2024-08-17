«ديوا» تجدد اعتماد شهادة المعيار العالمي لـ «إدارة مكافحة الرشوة»

نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة، بعد إجراءات تدقيق شاملة من قبل «بيرو فيريتاس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات.

وتسلم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادة في مقر الهيئة الرئيس.

وأكد الطاير، في بيان أمس، أن تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة، يؤكد فاعلية نموذج الحوكمة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتميزها في توظيف أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة التي تعزز الشفافية والنزاهة والممارسات العادلة، إضافة إلى التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي.

وقال: «يستند نموذج الحوكمة الرشيدة لدينا إلى الثقة والشفافية والمساءلة، والممارسات العادلة في إطار القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وحكومة دبي، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، إضافة إلى السياسات واللوائح الداخلية للهيئة التي تتوافق مع أعلى معايير النزاهة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تتضمن إجراءات فاعلة لمنع ومكافحة الرشوة، وعدم التسامح إزاء أي عملية احتيال أو فساد، وفق أفضل الممارسات والإجراءات، وقواعد وأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل المطبقة في الهيئة، التي أصبحت بفضل أدائها المتميز وإنجازاتها البارزة معياراً للمؤسسات الخدماتية، إذ تتصدر المركز الأول عالمياً في أكثر من 10 مؤشرات أداء رئيسة في مجالات عملها».

• الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي.