شركات صينية: دبي الخيار الأمثل للشركات الراغبة في النمو والتوسع عالمياً

أكد مسؤولو ومدراء شركات صينية أهمية إمارة دبي باعتبارها مركزاً حيوياً للفرص، ومنصة مثالية لتوسع الأعمال في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة.

وأشار مسؤولو 3 من الشركات الصينية البارزة التي دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نمو أعمالها على المستوى المحلي في الإمارة، والإقليمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أن دبي تزخر بالفرص الواعدة وتتمتع بثقة راسخة لدى مجتمع الأعمال الصيني نظراً لدورها المحوري على خارطة الأعمال العالمية.

وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين، تنظم غرف دبي فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس الجاري، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية "يونيكورن" والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، إلى جانب دعم المستثمرين والشركات الصينية لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وقال غافل فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميوريانت"، أول شركة متخصصة بتنظيم المعارض يتم إدراجها في البورصة الصينية، والتي تنظم "معرض المنتجات الصينية" سنوياً في دبي :"تعتبر دبي عاصمة المعارض في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا، وهي الخيار الأفضل كمركز تجاري للشركات الصينية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتيح موقعها الاستراتيجي للشركات الصينية فرصةً مثالية للوصول إلى الأسواق العالمية، ونعتبر أن شراكتنا مع غرف دبي ضرورية لمساعدتنا على فهم توجهات السوق وديناميكيات التجارة المتغيرة".

ومن جانبه، قال أليكس يانغ، الشريك المؤسس ورئيس العمليات التنفيذي لـ "تويا سمارت"، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية عالمياً توسعت إلى دبي العام الماضي :"عملت دبي خلال العقود القليلة الماضية على بناء منظومة شاملة تعزز الابتكار والتعاون. وتتناغم مبادئ الحياة الذكية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تركز عليها أجندة دبي الاقتصادية D33 مع قيمنا في شركة "تويا سمارت" ، مما يعزز ثقتنا بأهمية التعاون مع دبي التي تمتلك القدرة على تطوير الذكاء الاصطناعي، وإرساء ممارسات معيارية عالمية لهذا القطاع، ونُقدّر عالياً دعم غرف دبي لنا في رحلتنا هذه".

وبدوره قال الدكتور جوسونغ شيا، رئيس الأعمال الدولية في شركة "يونايتد إيميجينج هيلث كير" المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية : " تأتي بيئة الأعمال المواتية، والسياسات الاقتصادية الداعمة، إلى جانب كفاءة آليات التسجيل والترخيص في قطاع الرعاية الصحية، ضمن العوامل الرئيسية الجاذبة للشركات الصينية إلى الإمارة، ولعبت هذه المقومات دوراً رئيسياً في قرار إنشاء مقرنا الإقليمي في دبي".

وأضاف قائلاً:" تلعب شبكة العلاقات التي انشأناها في دبي دوراً محورياً في جهودنا التوسعية، حيث تشكل أساس خططنا المستقبلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير مع تقدمنا في ابتكار خدمات الرعاية الصحية. ونتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من الموارد والفرص التي توفرها غرف دبي لترسيخ حضورنا، وتعزيز عملياتنا التشغيلية في المنطقة وخارجها".

ويشكل منتدى دبي للأعمال الذي يعقد تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود" ملتقىً حيوياً يجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33). وستستعرض جلسات المنتدى الفرص الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وبهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية من الصين إلى دبي، ودعم توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق الصينية، تدير غرفة دبي العالمية، 3 مكاتب في الصين بكل من شنغهاي وشنزن وهونغ كونغ ، وذلك ضمن شبكة مكاتبها التجارية الخارجية التي تضم 31 مكتباً حول العالم.