شركات تتوسع في طرح طُرز جديدة للسيارات الكهربائية في الدولة

أكد عاملون ومتخصصون في وكالات سيارات، أن الأسواق المحلية تشهد توسعاً في طرح علامات تجارية عالمية طُرزاً جديدة من المركبات الكهربائية والهجينة بمواصفات أكثر تنوعاً وخيارات سعرية مختلفة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن ذلك يعزز زيادة وتنوع المعروض من تلك السيارات ويحفز الطلب عليها، مشيرين إلى أن زيادة حدة المنافسة بين الشركات تنعكس إيجاباً على المستهلكين، من حيث توافر العروض، خصوصاً مع توجه الشركات للحصول على حصص سوقية أكبر من المبيعات، ما ينعكس على الأسواق.

وأضافوا أن التنوع وتزايد المنافسة سيسهمان أيضاً في تحسين التقنيات الموجودة في تلك السيارات، لافتين إلى أن ذلك يعد من الأمور المهمة التي يبحث عنها المستهلكون في السيارات الكهربائية.

وكانت الأسواق المحلية شهدت مظاهر تنافسية خلال الفترة الأخيرة لطرح سيارات كهربائية وهجينة جديدة من علامات تجارية ذات منشأ أوروبي، وأخرى لطرز من علامات ذات منشأ آسيوي لدول مختلفة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الحبتور موتورز»، كريم عدنان مقصود، إن أسواق الدولة تشهد توسعاً في طرح طُرز جديدة ومختلفة من السيارات الكهربائية، بشكل يدعم زيادة وتنوع المعروض من تلك السيارات، ويعزز الطلب المتزايد في قطاع السيارات الكهربائية، مع توافر خيارات سعرية ومواصفات أكثر تنوعاً للمستهلكين.

وأضاف أنه وفقاً للدراسات السوقية، فإنه من المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المحلية نمواً بمتوسط سنوي يصل إلى 16% حتى عام 2028.

وأشار مقصود إلى أن زيادة حدة المنافسة بين الشركات في طرح الطرز الجديدة، تنعكس إيجاباً على المستهلكين، من حيث توافر عروض سعرية مناسبة، خصوصاً مع توجه الشركات للحصول على حصص سوقية أكبر من مبيعات تلك المركبات.

من جانبه، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن التوسع الذي تشهده الأسواق المحلية بطرح طُرز جديدة من السيارات الكهربائية أو الهجينة، ينعكس إيجاباً على الأسواق أيضاً من حيث نمو المبيعات، مع زيادة خيارات الشراء بالنسبة للمستهلكين، وتنوع المعروض من حيث الأسعار والمواصفات.

واعتبر أن طرح سيارات كهربائية جديدة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستهلكين سيحفز العديد منهم على التوجه إلى اتخاذ قرار شراء تلك المركبات.

بدوره، قال المدير العام لشركة «الفطيم للنقل الكهربائي»، حسن نرجس، إن زيادة طرح طرز السيارات الكهربائية الجديدة يحفز الإقبال عليها، مشيراً إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة تشهد ارتفاعاً مستمراً.

وأضاف أنه بحسب وكالة الطاقة الدولية، تم تسجيل 14 مليون سيارة كهربائية جديدة على مستوى العالم خلال العام الماضي، ما رفع إجمالي عدد السيارات الكهربائية على الطرق إلى 40 مليون مركبة.

وأوضح نرجس أن السيارات الكهربائية استحوذت على حصة بلغت نسبتها 18% من إجمالي السيارات المبيعة عالمياً خلال عام 2023، مقارنة بـ14% عام 2022، و2% فقط قبل خمس سنوات (عام 2018).

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في شركة «كيا الشرق الأوسط وإفريقيا»، ياسر شابسوغ، إن هناك توجهاً لافتاً في الأسواق المحلية لطرح مركبات جديدة، سواء كهربائية أو هجينة، ما يدعم زيادة المعروض والتنوع في الفئات والموديلات، الأمر الذي يوفر للمستهلكين الكثير من الخيارات التي تتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم، ويحفزهم على الشراء. وأضاف أن التنوع وتزايد المنافسة بين العلامات التجارية سيسهمان في تحسين التقنيات الموجودة في تلك السيارات، لافتاً إلى أن ذلك يعد من الأمور المهمة التي يبحث عنها المستهلكون في السيارات الكهربائية، نظراً للاعتماد عليها كلياً في هذا النوع من المركبات.

نمو السوق

أفاد تقرير لمؤسسة «موردور إنتلجينس» للأبحاث، أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 1.34 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع توقعات بأن تصل قيمته إلى 5.19 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 31.1%.