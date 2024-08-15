ارتفاع استهلاك متعاملي «إمباور» 20% خلال 6 أشهر

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ارتفاع حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة 20% (طن تبريد في الساعة) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت في بيان أمس، أن نسبة الزيادة في الطلب على خدمات التبريد وصلت خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2019 حتى عام 2023 إلى نحو 55% (طن تبريد في الساعة)، موضحة أن تلك الزيادة تعود إلى ارتفاع معدل الإشغال في المشروعات العقارية القائمة والزيادة في عدد المشروعات التي التحقت بمحفظة المؤسسة أخيراً، ما أسهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها، والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون.

ولتلبية الطلب المتزايد على حلول تبريد المناطق وصلت القدرة الموصلة للمؤسسة حتى النصف الأول من العام الجاري إلى 1.53 مليون طن تبريد، بينما زادت القدرة المتعاقد عليها إلى أكثر من 1.72 مليون طن تبريد. وبلغت نسبة الزيادة في عقود خدمات تبريد المناطق خلال النصف الأول من العام 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.

وعززت «إمباور» حصتها من سوق تبريد المناطق في دبي لتصل إلى أكثر من 80% بنهاية عام 2023، إذ يعد الارتفاع المتنامي في المعدلات السنوية لاستهلاك تبريد المناطق من متعامليها في دبي أحد أبرز المحركات القوية في مواصلتها توسعاتها وتحقيق إيرادات وأرباح مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أحمد بن شعفار، إن «النمو اللافت في الطلب على تبريد المناطق صديق البيئة هو نتيجة طبيعية لثقة المتعاملين بجودة خدماتنا، فضلاً عن دخول العديد من المشروعات الجديدة متعددة الاستخدامات إلى السوق، لتلتحق بمحفظة المؤسسة، إذ باتت أنظمة تبريد المناطق من بين أبرز الحلول العلمية والعملية لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك الطاقة، فضلاً عن أثرها الإيجابي على كلفة المعيشة والعمل».