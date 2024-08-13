دبي تستضيف معرض "ميبا" للطيران الخاص ديسمبر المقبل

يستضيف مطار آل مكتوم الدولي في دبي “دبي ورلد سنترال”، الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، في الفترة بين 10 و12 ديسمبر المقبل.

ويشكل المعرض منصة عالمية المستوى لبناء العلاقات وتسليط الضوء على أبرز التطورات في القطاع واستكشاف فرص الأعمال، حيث يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على طيران الأعمال في المنطقة حيث تتزايد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في قطاع طيران رجال الأعمال في ضوء النمو المستمر في توافد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى دولة الإمارات.

وقال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا": "يمثل المعرض المنصة الأبرز لبناء علاقات جديدة ودفع عجلة الابتكار، بالتوازي مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع طيران الأعمال. ويوفر المعرض فرصاً استثنائية لتبادل المعارف واستكشاف الصفقات التجارية ووضع خطط عمل تتماشى مع رؤيتنا المشتركة للارتقاء بواقع قطاع طيران رجال الأعمال".

وأكّدت العديد من الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي مشاركتها في المعرض، بما فيها طيران السعودية الخاص والقطرية لطائرات رجال الأعمال وشركة مكاملة للطيران وجت أفييشن.

من جهته، قال تريفور إيسلينج، نائب الرئيس للشؤون التجارية في القطرية لطائرات رجال الأعمال: "يسرّنا حضور معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بدورته لهذا العام، حيث نستعرض طائرة جلفستريم جي 700، أحدث الإضافات إلى أسطولنا".