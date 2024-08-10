12.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجّلت السوق العقارية في دبي، مبيعات وصلت قيمتها إلى 12.91 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 24% مقارنة بمبيعات الأسبوع السابق عليه، إذ بلغ إجمالي قيمتها 10.4 مليارات درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأسبوع الماضي شهد تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 14.93 مليار درهم، بارتفاع عن الأسبوع السابق عليه، الذي بلغ فيه إجمالي التصرفات 14.14 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن إجمالي معاملات البيع خلال الأسبوع الماضي، بلغ 4001 معاملة، شملت بيع 3106 وحدات سكنية، و487 مبنى، و408 أراضٍ.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ 1.62 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 692 معاملة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغ 406 ملايين درهم، مقابل 1.44 مليار درهم خلال الأسبوع السابق عليه.