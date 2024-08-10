%20.6 ارتفاعاً في صافي أرباح «تعاونية الاتحاد» خلال النصف الأول

أعلنت تعاونية الاتحاد ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد اقتطاع الضريبة بنسبة 20.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 163 مليون درهم، نتيجة ارتفاع الأرباح والإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار خصم مكافآت مجلس الإدارة، ومخصص تحسين شؤون المنطقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى في الدولة، والتي بلغ احتسابها للأشهر الستة الأولى من عام 2024 ستة ملايين درهم.

وأفادت التعاونية في بيان، أمس، بأن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 5% على أساس نصف سنوي ليصل إلى 1.282 مليار درهم، مدعوماً بشكل أساسي بالنمو القوي لإيرادات المبيعات في جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي.

وارتفع إجمالي إيرادات قطاع البيع بالتجزئة (فروع تعاونية الاتحاد) بنسبة 3%، حيث وصل إلى 1.135 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي إيرادات قطاع الاستثمار بنسبة 10.6%، ووصل إلى 79 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح بنسبة 32.3% لتصل إلى 200 مليون درهم، حيث بلغت نسبتها قبل اقتطاع الضرائب 16% من إجمالي الإيرادات.

وبلغ الإنفاق العام لتعاونية الاتحاد في النصف الأول من العام الجاري، 12 مليون درهم على المساهمات المجتمعية، مقارنة بتسعة ملايين درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمه الشامسي، إن النصف الأول من عام 2024 شهد تغيرات عدة في تنفيذ عمليات وبرامج التعاونية الاستراتيجية، ما أدى إلى تسجيل نتائج مميزة تعكس مقدار التغيرات التي أجرتها التعاونية لزيادة أرباحها، مشيراً إلى أن النتائج عكست استمرار التطور في أداء التعاونية المالي والتشغيلي، ما سينعكس إيجاباً على المساهمين وأسهم التعاونية في الأسواق المالية.

وأكد أن التعاونية مستمرة في مسيرتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بأن تبقى في طليعة التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، والأكثر جاذبية في قطاع تجارة التجزئة.