للمرة الأولى.. «الإمارات للألمنيوم» تنقل أول شحنة «بوكسيت» على متن سفينة تعمل بالغاز

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن نقل أول شحنة بوكسيت على متن سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في خطوة بارزة نحو تحقيق الحياد المناخي.

وتتوجه شحنة البوكسيت من شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في جمهورية غينيا إلى أحد عملاء الشركة في الصين على متن واحدة من السفن العملاقة من نوع «Capsize».

ويمكن للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال أن تعمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 28% على أساس الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود من الخزان، مقارنةً بالسفن التي تستخدم الوقود التقليدي، وفقاً لوكالة «SEA-LNG»، وهي تحالف صناعي متعدد القطاعات.

وتشكل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الشحن العالمي نسبة تتجاوز 2% من إجمالي الانبعاثات في عام 2022 بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويتم نقل شحنة البوكسيت على متن السفينة «Ubuntu Empathy»، وهي سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتستأجرها الإمارات العالمية للألمنيوم لعمليات الشحن. وتعتبر السفن العملاقة من أكبر السفن المخصّصة لنقل الشحنات في العالم، حيث يصل طولها إلى نحو 300 متر، ويمكن لهذه السفن أن تحمل نحو 180 ألف طن من خام البوكسيت.

وتستخدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم السفن العملاقة لشحن خام البوكسيت، المادة الخام التي يُصنع منها الألمنيوم من جمهورية غينيا إلى مصفاة الألومينا التابعة للشركة في أبوظبي، وإلى بعض عملائها في أنحاء العالم.