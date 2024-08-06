دول التعاون تستحوذ على 53.9% من صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي

أعلنت غرفة تجارة دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذت على 53.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 78.6 مليار درهم، ما يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، باستحواذها على 23.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى 34.9 مليار درهم.

وجاءت القارة الإفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 9.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى 14.5 مليار درهم.

وحلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة، مستحوذة على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى نحو 13.4 مليار درهم.

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 1.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى 2.8 مليار درهم، في حين جاءت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، بقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 946 مليون درهم.

واحتلت أسواق أميركا اللاتينية، المرتبة السابعة، حيث استحوذت على نحو 0.6% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت نحو 839 مليون درهم.

يُذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من عام 2024 بلغت نحو 145.9 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة 372.720 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري.

• 145.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في النصف الأول.

• منطقة الشرق الأوسط جاءت بالمرتبة الثانية باستحواذها على 23.9% بقيمة 34.9 مليار درهم.