3.96 مليارات درهم إيرادات «حديد الإمارات أركان» بالنصف الأول

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 3.96 مليارات درهم، بانخفاض قدره 10% مقارنة بـ4.43 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023. وبلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 503 ملايين درهم، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة قبل اقتطاع الضرائب 191 مليون درهم.

وقدمت المجموعة أداءً مستقراً خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الظروف الصعبة التي أثرت في الأسواق المحلية والصادرات، كما عانت أسواق الصلب الدولية خلال الفترة الماضية ضغوطاً مستمرة، وذلك بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والظروف الجيوسياسية في العالم.

وحافظت المجموعة خلال النصف الأول من 2024 على حجم الإنتاج الإجمالي مماثلاً لمستوى الإنتاج خلال النصف الأول من 2023، من خلال الموازنة واتباع المرونة بتحويل جزء من الصادرات الدولية إلى السوق المحلية في دولة الإمارات.

وعكس أداء المجموعة مرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة، حيث تمكنت المجموعة بفضل برنامج خفض التكاليف وجهود التطوير المتواصلة من تحقيق وفورات إضافية بقيمة بلغت 78 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وخلال النصف الأول من العام قامت المجموعة بتحسين وضعها النقدي بشكل أكبر، وبنهاية النصف الأول من عام 2024 كانت المجموعة تمتلك 610 ملايين درهم نقداً، مقارنة بـ426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.