«كهرباء دبي» تنجز «المشروع التجريبي» لمحطتها الافتراضية للطاقة

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنجاز الهيئة مشروعها التجريبي الخاص بمحطتها الافتراضية للطاقة التي تُعدُّ الأولى من نوعها في المنطقة، وإحدى مبادرات الهيئة الرائدة لتغيير مفهوم إدارة مصادر الطاقة الموزعة، والانتقال باستدامة الطاقة إلى مستويات جديدة.

وأضاف الطاير أن مرونة شبكة التوزيع تُعدُّ آلية مهمة لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة، وتسريع الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتُعدُّ المحطة بمثابة تقنية متطورة تعتمد على التجميع والتحسين والتنسيق والتنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي، بهدف دمج مختلف أنواع مصادر الطاقة الموزعة، ودعم الشبكة الذكية للهيئة.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة بصدد اختبار المحطة باستخدام تقنية التوأمة الرقمية لشبكة الكهرباء، وانطلاقاً من محاكاة التوأمة الرقمية، ستقيّم الهيئة أداء المحطة، بوصفها أحد الممكنات المحتملة للتقنية الرقمية التي تتيح مرونة واسعة النطاق لأنظمة الهيئة، ودعم عمليات نقل وتوزيع الطاقة، مبيناً أن الهيئة عملت على تحديد ودمج المواقع المشابهة، لتحقيق مزيد من المرونة، وضمان تشغيل الشبكة بطريقة أكثر كفاءة وموثوقية. وتابع: «نسخر الابتكار والبحوث وشبكتنا الذكية وأحدث التقنيات الإحلالية، لضمان أمن واستدامة الطاقة وفق أعلى المعايير العالمية. ونلتزم بتعزيز مؤشرات تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في قطاع الطاقة، من خلال إعادة صياغة دور المؤسسات الخدماتية ورقمنتها».