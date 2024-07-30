«الإمارات للألمنيوم»: توظيف 500 مواطن بحلول نهاية 2026

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أخيراً، 25 طالباً وطالبة إماراتيين من المرحلة الثانوية والجامعات الذين يرغبون في العمل في المجال الصناعي للانضمام إلى برنامجها السنوي للتدريب الصيفي، في وقت توقعت فيه الشركة توظيف نحو 500 مواطن بحلول نهاية عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان: «يمثّل برنامج التدريب الصيفي التابع لـ(الإمارات العالمية للألمنيوم) فرصة مميزة للشباب الإماراتي لاكتساب الخبرات العملية وإلهامهم للعمل في المجال الصناعي، والإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي (مشروع 300 مليار)، ويسرني الترحيب بالدفعة الجديدة من الطلبة، وتشجيعهم على تحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة بصفتهم كوادر المستقبل للقطاع الصناعي في الدولة».

ويهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تزويد الطلبة بالخبرات والمهارات العملية التي تؤهلهم للالتحاق بالقطاع الصناعي، مع التركيز بشكل خاص على طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعد «الإمارات العالمية للألمنيوم» من الشركات الرائدة في توظيف المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 1500 موظف متخصص في هذه المجالات، منهم أكثر من 500 مواطن إماراتي.

وكشفت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنه يعمل في الشركة حالياً نحو 1200 مواطن إماراتي، فيما تقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة، لافتة إلى أنها وظفت في العام الماضي 120 مواطناً إماراتياً، من بينهم 37 امرأة.

وأكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها تعمل على تسريع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة، من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في فريق عملها بنسبة 2% على أساس سنوي، لتصل إلى 48% بحلول عام 2026. وتتوقع الشركة توظيف نحو 500 مواطن بحلول نهاية العام 2026.