«الإمارات للألمنيوم» تربط نظام تحليل جودة المعادن رقمياً ببورصة لندن

أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، أول شركة في العالم تربط نظام تحليل جودة المعادن في مصاهرها رقمياً ببورصة لندن للمعادن.

ويسهم الربط الرقمي في تقديم شهادات التحليل بشكل تلقائي والتي تشمل مستندات المواصفات الرئيسة ووثائق الجودة التي يجب إرفاقها مع شحنات المعادن التي تدخل إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن أو تخرج منها.

وتُعدُّ بورصة لندن للمعادن، المركز العالمي لتجارة المعادن والسلع الصناعية، ويحدد التداول في بورصة لندن للمعادن، السعر القياسي العالمي للألمنيوم.

وتدعم المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن، تسليم الشحنات بشكل فعلي، وتضمن عدم تغير الأسعار بشكل كبير. ويتوجب على المعادن التي يتم تسليمها إلى مستودعات البورصة أن تكون مطابقة للمواصفات المحددة الخاصة بالجودة والشكل والوزن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يعدّ التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الإمارات العالمية للألمنيوم التي تركز على إنتاج الألمنيوم بطرق مبتكرة. ويعتبر تقديم شهادات تحليل الجودة إلى المنصة الرقمية الخاصة ببورصة لندن للمعادن، خطوة رائدة في قطاع الألمنيوم، كما تمثل خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف الشركة بالاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة عملياتنا من خلال حلول متطورة ومستدامة وآمنة، ترسي معايير جديدة للقطاع».

من جانبها، قالت رئيسة أسواق بورصة لندن للمعادن، جورجينا هاليت: «يسرنا اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على الحلول الرقمية التي توفرها منصة بورصة لندن للمعادن، LMEpassport، التي ستصبح بديلاً عن الشهادات الورقية لتحليل جودة المعادن التي يتم تسليمها فعلياً، ما يعزز أمن المعلومات وإمكانية التتبع والكفاءة التشغيلية أثناء تداول المعادن على أرض الواقع».

ومن المتوقع أن تبدأ جميع مصاهر الألمنيوم الأوّلي التابعة للعلامات التجارية المسجلة في بورصة لندن للمعادن بتقديم شهادة تحليل الجودة الخاصة بها إلى السجل الرقمي للبورصة عبر منصة LMEpassport بحلول أكتوبر من العام الجاري.