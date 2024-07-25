«مدينة إكسبو دبي» تطرح أراضي للبيع في «إكسبو فالي» السكني

أطلقت «مدينة إكسبو دبي» أراضي للبيع في مشروع «إكسبو فالي» السكني، تراوح مساحاتها بين 7500 و12500 قدم مربعة، مع إمكانية الجمع بين المساحات، كما منحت المدينة أربعة عقود إنشائية، ثلاثة منها لشركات مقرها دولة الإمارات.

وأفادت «مدينة إكسبو دبي» أن من المقرر أن يبدأ مشروع «إكسبو فالي» استقبال سكانه في أوائل عام 2026، لافتة إلى أنه يضم 532 وحدة سكنية راقية، تتنوع بين فلل مستقلة وفلل متصلة، ومساكن «تاونهاوس»، جميعها مصممة لتلبية أعلى معايير الاستدامة، كما يتميّز المشروع بتوفير قطع أراضٍ للراغبين بشراء الأراضي وتطويرها بحسب رغبتهم.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب: «نواصل العمل مع الشركات المحلية والعالمية، المعروفة بخبراتها، لبناء مجتمع يجسّد الجودة العالية والتصميم الحضري الاستثنائي. وبينما نستثمر في نمو مدينتنا، يسرنا أن نقدم قطع أراضٍ للبيع، ونتيح الفرصة للمصممين والمطورين، ليكونوا جزءاً من منظومتنا الناجحة والنابضة بالحياة».

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ«مجموعة النابودة للإنشاءات»، سنان عبدالله جمعة النابودة: «يُعدُّ العمل على (إكسبو فالي)، استمراراً للتعاون الذي بدأ في (إكسبو 2020 دبي)، حيث كان لنا دور أساسي في تنفيذ مشروعات مختلفة أسهمت في إنجاح الحدث الاستثنائي».

ووفقاً لـ«مدنية إكسبو دبي»، تشرف شركة «بارسونز» على أعمال تجهيز موقع مشروع «إكسبو فالي»، بينما تتولى «شركة النابودة للمقاولات» أعمال تشغيل الخدمات تحت الأرض وتنفيذ أعمال تسوية الأراضي في جميع أنحاء المشروع، بينما تشرف «شركة إيكوم الشرق الأوسط» على أعمال إدارة الموقع، وتتولى «شركة النصر للمقاولات» مسؤولية إنشاء شبكات المرافق وأنظمة الطاقة وأعمال الطرق وأعمال المناظر الطبيعية.