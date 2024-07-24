100% نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي، وصلت إلى 100%، حيث وصل عدد العدادات الذكية للمياه إلى أكثر من مليون عداد ذكي في مطلع يونيو 2024، وهي مصممة وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

وأكد الطاير، مواصلة الهيئة جهودها لتطوير شبكتها الذكية وبنيتها التحتية المتقدمة للعدادات الذكية، لرفع الكفاءة التشغيلية، وإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق المزيد من الوفورات للهيئة وللمتعاملين.

وأضاف: «نلتزم بتحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز الريادة والاستدامة والنمو القائم على الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً. وأسهم استثمار الهيئة لأحدث الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع المياه، بخفض نسبة الفاقد من المياه، من 7.06% إلى 4.6% منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية عام 2023، ما نتج عنه توفير 12.5 مليار غالون، بما يعادل وفورات بقيمة 451.3 مليون درهم. ونولي أهمية بالغة للعدادات الذكية التي تشكل العمود الفقري للشبكة الذكية».

وتابع: «نعمل على إدارة بيانات العدادات الذكية من خلال بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومرنة ومؤتمتة بالكامل، ما يتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة، والحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم، وبالتالي مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي في أي وقت ومن أي مكان، ورصد إمكانية وجود تسريبات للمسارعة في إصلاحها، والحد من الهدر، بما يسهم في استدامة الموارد، ودفع عجلة الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وضمان سعادة جميع المعنيين».