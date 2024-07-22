محال تطرح «تخفيضات مبكرة» تصل إلى 40% على مستلزمات المدارس

طرحت محال تجارية عدة، لها فروع في إمارات الدولة، تخفيضات مبكرة وبنسب تصل إلى 40% على مستلزمات «العودة إلى المدارس».

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من المراكز التجارية بأبوظبي، أن التخفيضات شملت الحقائب المدرسية، والزي المدرسي، والأدوات المكتبية والمكاتب الدراسية، فضلاً عن الأحذية.

وقال مستهلكون إن التخفيضات المبكرة تتيح لهم الحصول على احتياجات أبنائهم بأسعار معقولة، كما تتيح لهم وقتاً كافياً للمقارنة، بهدف اختيار الأنسب في السعر والجودة، وفقاً لميزانية كل أسرة، مقترحين زيادة عدد المحال المشاركة في التخفيضات، وأن تتضمن طرح عدد أكبر من الموديلات الجديدة، واستمرارها حتى بداية العام الدراسي.

في المقابل، توقع مسؤولان في قطاع التجزئة أن تشهد الأيام المقبلة انضمام المزيد من المحال إلى التخفيضات تدريجياً، تزامناً مع انتهاء موسم السفر والعودة من الإجازات، مشيرين إلى أن موسم العودة للمدارس، بدأ مبكراً العام الجاري، في ضوء المنافسة الشديدة لجذب المستهلكين.

وأوضحا أن التخفيضات المبكرة تضم موديلات من الموسم الماضي، وأخرى حديثة تطرح للمرة الأولى، لافتين إلى أنه يتم عادة تغيير الموديلات المطروحة لتناسب أذواق مختلف المستهلكين.

تخفيضات مبكرة

وتفصيلاً، قال المستهلك فؤاد رمزي: «طرحت محال عدة لها فروع في إمارات الدولة، تخفيضات مبكرة بنسب تصل إلى 40% على مستلزمات العودة إلى المدارس، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية طرح تخفيضات في النصف الثاني من أغسطس»، لافتاً إلى أن التخفيضات شملت الحقائب المدرسية والأحذية بشكل أساسي.

واعتبر أن التخفيضات المبكرة تتيح الاختيار بين مستلزمات المدارس في محال عدة، والحصول على احتياجات المدارس بأسعار معقولة، بعد المقارنة بين المحال من حيث السعر والجودة، مطالباً بأن تتضمن التخفيضات طرح عدد أكبر من الموديلات الجديدة، وأن تنضم المزيد من المحال إلى هذه التخفيضات.

من جانبها، قالت المستهلكة ماجدة محمد: «وصلت نسبة التخفيضات المبكرة على مستلزمات العودة إلى المدارس في بعض المحال التجارية إلى 30%، وذلك بعد أن اعتادت معظم المحال طرح هذه التخفيضات في النصف الثاني من أغسطس»، موضحة أن التخفيضات شملت الحقائب المدرسية والأحذية والزي المدرسي.

وأكدت أن التخفيضات المبكرة تتيح الحصول على احتياجات أبنائها بأسعار معقولة، كما تتيح وقتاً للمقارنة بين عروض عدة لاختيار الأنسب وفقاً لميزانيتها، مطالبة باستمرار التخفيضات حتى بدء المدارس، والتركيز على الموديلات الجديدة.

واتفق المستهلك فادي يعقوب، على أن التخفيضات على مستلزمات العودة إلى المدارس طرحت مبكراً وبنسب تصل إلى 40%. وقال: «شملت التخفيضات الحقائب المدرسية والأحذية والزي المدرسي والأدوات المكتبية والمكاتب والطاولات الدراسية».

وتابع: «التخفيضات المبكرة تتيح الحصول على احتياجات الأبناء بأسعار معقولة، مع إمكانية المقارنة لاختيار الأنسب»، مقترحاً زيادة عدد المحال المشاركة في التخفيضات، والتركيز على الموديلات الجديدة، واستمرارها حتى انطلاق الموسم الدراسي.

محال جديدة

من جهته، توقع المسؤول في أحد المراكز التجارية، توفيق عبود، أن تشهد الأيام المقبلة انضمام المزيد من المحال تدريجياً إلى التخفيضات، تزامناً مع انتهاء موسم السفر والعودة من الإجازات. وقال إن «موسم العودة للمدارس بدأ مبكراً العام الجاري، في ضوء المنافسة الشديدة لجذب المستهلكين».

ونوه بأن موسم العودة إلى المدارس، ضمن المواسم التسويقية الرئيسة خلال العام، ويحرص عدد كبير من المحال، على الانضمام للتخفيضات.

من جانبها، قالت مسؤولة المبيعات في أحد المحال التجارية، إريكا كارل، إن «التخفيضات المبكرة تضم موديلات من الموسم الماضي، وموديلات حديثة تطرح للمرة الأولى».

وأضافت: «ستستمر التخفيضات حتى وقت قريب من دخول المدارس، على أن يتم تغيير الموديلات المطروحة كل فترة لتناسب أذواق مختلف المستهلكين».

وأكدت أن التخفيضات المبكرة تتيح الفرصة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.