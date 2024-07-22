«فلاي دبي»: التأخير المستمر في تسليم طائرات «بوينغ» يُعيق خطط النمو

كشفت «فلاي دبي» عن تأثيرات ​كبيرة على خطط النمو لديها، بسبب ​التحديث الأخير بشأن التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفع الناقلة إلى عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات، واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها، بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وطالبت «فلاي دبي» شركة «بوينغ» بالمزيد تجاه الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «شعرنا بخيبة أمل شديدة عندما علمنا أن (بوينغ) لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامها بتسليم المزيد من الطائرات للفترة المتبقية من العام».

وأضاف: «لقد أعاقت المراجعات المتكررة لجدول التسليم التي قامت بها (بوينغ) خطط النمو الاستراتيجية لدينا، وأدى ذلك إلى تأثيرات سلبية على جداول رحلاتنا، كما سيؤثر انخفاض القدرة الاستيعابية في نهاية المطاف في المتعاملين معنا، وفي أدائنا المالي المتوقع».

وتابع الغيث: «كانت (فلاي دبي) على الدوام حريصة على شراكتها الطويلة مع (بوينغ)، وأبدت الناقلة بالتعاون مع الشركة المصنعة، مرونة كبيرة في مواجهة التحديات طوال السنوات الماضية. نطالب شركة (بوينغ) باتخاذ إجراءات فورية، وتنفيذ تدابير حاسمة، لتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتسليم، لتجنب المزيد من التأخير، مع المحافظة على أعلى المعايير». وأضاف الغيث: «إننا نتطلع إلى حل سريع».

عدد أقل

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها بنت خططها خلال العام الجاري على الالتزام بتسلم 14 طائرة جديدة، مؤكدة أنها ستواصل استشراف جميع الخيارات الممكنة، للتخفيف من تأثير هذه التأخيرات عليها.

وذكرت «فلاي دبي» أنها تشغل أسطولاً يتألف من 88 طائرة «بوينغ 737»، يشمل: 29 طائرة من الجيل الجديد من طراز «بوينغ 800-737»، و56 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وتابعت: «أدت التحديات المستمرة في جداول تسليم (بوينغ) للطائرات، إلى تسلم (فلاي دبي) عدد طائرات أقل من ​المتوقع في السنوات الثلاث الماضية».

وأكدت «فلاي دبي» أن «إعادة النظر في جداول التسليم لعام 2024، يعني ​أن (بوينغ) لن تسلم 14 طائرة من طراز (737 ماكس) متفق عليها العام الجاري»، لافتة إلى أن الطائرات التي تسلمتها في النصف الأول من العام الجاري كانت من تراكم التأخيرات خلال الأعوام الماضية، وهي تأخيرات كانت واسعة النطاق.

وبيّنت «فلاي دبي» أنها تمتلك طلبيات بأكثر من 125 طائرة «بوينغ 737 ماكس» يتوقع أن تتسلمها خلال العقد المقبل.

وتابعت: «تأثرت خطط النمو الاستراتيجي لـ(فلاي دبي) التي تعتمد بشكل كبير على إضافة طائرات جديدة في الوقت المناسب إلى الأسطول، بشكل كبير، بسبب التأخير في تسلم الطائرات الجديدة من (بوينغ)».

وأشارت إلى أنه وللتخفيف من التأخير في تسليم الطائرات، وتلبية الزيادة في الطلب على السفر وإضافة السعة، لاسيما خلال فترات ذروة السفر، فقد اضطرت «فلاي دبي» إلى اللجوء إلى اتفاقيات استئجار الطائرات مع الطاقم والصيانة والتأمين (ACMI)، كما مددت الناقلة عقود الإيجار التشغيلي لبعض الطائرات التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين بموجب اتفاقات البيع والتأجير، وهذا يعني مزيداً من التكاليف على الشركة.

برنامج تحديثي

وذكرت «فلاي دبي» أنه إضافة إلى هذه الإجراءات، فقد استثمرت الناقلة في برنامج تحديثي واسع النطاق لأسطولها من طائرات الجيل الجديد من طائرات «بوينغ 800-737»، لضمان تجربة سفر أكثر انسيابية لركابها، ومواءمة منتجاتها وخدماتها على متن الطائرة، مع غياب الطائرات الجديدة التي كان يتوقع أن تنضم إلى الأسطول للفترة المتبقية من العام.

وأدى انخفاض عدد الطائرات التي كان من المتوقع استلامها العام الجاري إلى زيادة الضغط على استعمال أسطول «فلاي دبي»، مع إضافة ست وجهات جديدة من المقرر إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت «فلاي دبي» أنها تراجع حالياً جدول رحلاتها وعملياتها عبر شبكتها، بسبب الضغوط التي شكلها نقص الطائرات.

أكبر مشغل لـ «بوينغ 737 ماكس» أوسطياً

برزت «فلاي دبي» على مدار 15 عاماً من عملياتها، واحدة من اللاعبين الرئيسين في صناعة الطيران في دولة الإمارات ​والمنطقة، نجحت خلالها الناقلة في بناء شبكة متنوعة قوية، وافتتحت العديد من الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشر.

وتُعدُّ «فلاي دبي» اليوم أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 737 ماكس» في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، في وقت عزز فيه تنامي أسطولها خطط النمو الطموحة للناقلة خلال السنوات الماضية. وشددت «فلاي دبي» على أن قدرة «بوينغ» على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتسليم الطائرات إلى الناقلة، كانت عاملاً حاسماً في تحقيق خطط النمو.

. إعادة النظر في جداول التسليم لعام 2024 ​تعني ​أن «بوينغ» لن تسلم 14 طائرة من طراز «737 ماكس» متفق عليها العام الجاري.