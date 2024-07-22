10 % ارتفاعا في أسعار الفلل الفاخرة بأبوظبي خلال النصف الأول

أصدر موقع بيوت، تحليلًا شاملًا لاتجاهات البحث والأسعار في قطاعي مبيعات وإيجارات العقارات في أبوظبي للنصف الأول من عام 2024.

ويكشف التقرير عن زيادات ملحوظة في أسعار البيع المطلوبة لكل من فئات الوحدات السكنية الفاخرة ومنخفضة السعر، مما يعكس الطلب المتزايد على العقارات عالية الجودة. وأظهر سوق العقارات في أبوظبي أداءً قويًا في النصف الأول من عام 2024، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين. يشهد قطاع المبيعات نموًا كبيرًا، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبقية العام. كما يبدو أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي واعدًا، مع توقعات بمزيد من الحركة الصاعدة في الأشهر القادمة.

ووفقًا لبيانات بيوت، ارتفع متوسط السعر المعلن لكل قدم مربعة للفلل الفاخرة في المجتمعات السكنية الشهيرة بجزر أبوظبي بنسبة تصل إلى 10% في النصف الأول من عام 2024. شهدت جزيرة ياس زيادة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 10.3%، نظرا للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في المنطقة. وسجلت الشقق الفاخرة في جزيرة السعديات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6%. كما شهدت الشقق الفاخرة في جزيرة ياس وجزيرة الريم زيادات في الأسعار بنسبة 2.77% و2.75% على التوالي.

كما زاد السعر المعلن لكل قدم مربعة في الفئة الميسورة التكلفة بشكل عام. سجلت الشقق في الغدير زيادة ملحوظة بنسبة 9.5%، تلتها الشقق الميسورة التكلفة في الريف بارتفاع معتدل بنسبة 2.16%.

في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت متوسط أسعار البيع لكل قدم مربعة للفلل الميسورة التكلفة في العاصمة بنسبة تصل إلى 7%. وسجلت زيادات طفيفة بنسبة 1.11% و3.11% للمنازل الميسورة التكلفة في قرية هيدرا والريف على التوالي. ومع ذلك، سجلت الفلل في الغدير والسميح زيادة ضخمة بنسبة 6.10% و5.57%. وكانت الفلل في مدينة خليفة استثناء، حيث شهدت انخفاضا في الأسعار بنسبة 1.73%.

ويكشف تحليل بيوت عن الطبيعة الديناميكية والمستدامة لسوق تأجير العقارات في أبوظبي، الذي يستمر في الازدهار.

كانت مدينة خليفة ومنطقة الخالدية من الخيارات البارزة لتأجير الشقق الميسورة التكلفة. في الوقت نفسه، برزت مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة كأكثر المناطق بحثًا عن تأجير الفلل الميسورة التكلفة في العاصمة الإماراتية.

في فئة الشقق الفاخرة، كانت جزيرة الريم وشاطئ الراحة هي المواقع المفضلة لتأجير الشقق، في حين كانت جزيرة ياس وحدائق الراحة في طليعة سوق تأجير الفلل الفاخرة.

وبدعم من الطلب القوي، شهدت أسعار الإيجارات للشقق في الأحياء الفاخرة الشهيرة نموا كبيرا يصل إلى 21%، خاصة في مجتمعات جزيرة السعديات وشاطئ الراحة. وبالمثل، شهدت إيجارات الشقق الميسورة التكلفة تقديرًا بنسبة تزيد عن 7% في مناطق مثل المرور.

وكشف تحليل مفصل لاتجاهات الإيجار في العاصمة للنصف الأول من عام 2024 عن وجود زيادة طفيفة إلى متوسطة بنسبة تقارب 7% في معدلات الإيجار للفلل المنخفضة التكلفة. ومع ذلك، كانت مدينة شخبوط حالة استثنائية، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا. تعكس زيادات الإيجارات بنسبة تصل إلى 12% للفلل الفاخرة، خاصة في منطقة البطين، الطلب القوي في السوق.

أظهر سوق العقارات في أبوظبي أداءً قويًا في النصف الأول من عام 2024، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين. يشهد قطاع المبيعات نموًا كبيرًا، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبقية العام. كما يبدو أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي واعدًا، مع توقعات بمزيد من الحركة الصاعدة في الأشهر القادمة.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على مدى الأشهر الستة الماضية، لاحظنا أن سوق العقارات في أبوظبي ينمو ليستقر بعد ذلك ثم يزدهر لينمو مرة أخرى. تؤكد تقارير مركز أبوظبي العقاري الأخيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أعلى مستوياته على الإطلاق في أبوظبي. يمكننا أيضًا أن نرى كيف أن أبوظبي قد أثبتت نفسها كمنافس قوي للأسواق العقارية العالمية في الأشهر 18-24 الماضية. كما ساهمت مجموعة متنوعة من المشاريع قيد الإنشاء المتاحة حاليًا في أبوظبي بشكل كبير في خلق هذا الاهتمام المتزايد من الأثرياء والمستثمرين الدوليين، لا سيما في فئة العقارات الفاخرة".