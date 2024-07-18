«ديوا» تعتمد 59 ألف طلب لشهادة «عدم ممانعة» خلال 6 أشهر

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن اعتماد 59 ألفاً و58 طلباً لخدمة شهادات «عدم الممانعة» خلال النصف الأول من عام 2024، مقدمة من 1951 استشارياً ومقاولاً، ضمن برنامج «صقور» الذي يُسهّل على المقاولين والاستشاريين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى، لتقديم طلبات الخدمات الخاصة بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشروعاتهم، لافتة إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع جهودها لمواكبة التوسع العمراني المطّرد في دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دبي في خدمة الناس وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات وتسهيل مزاولة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الفاعلية والإنتاجية، والارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وتحقيق (أجندة دبي الاقتصادية D33)، و(خطة دبي الحضرية 2040)».

من ناحيته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه: «اعتمدت الهيئة 59 ألفاً و58 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدمة من 1951 استشارياً ومقاولاً منذ بداية العام الجاري إلى نهاية يونيو 2024، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 32 ألفاً و72 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 17 ألفاً و955 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 9031 طلباً».

ويعد برنامج «صقور»، البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات وأحكام وشروط الهيئة عند تقديم طلباتهم.