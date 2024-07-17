«جمارك دبي» تنال «آيزو» في نظام إدارة مكافحة الرشاوى

أعلنت دائرة جمارك دبي حصولها على شهادة مواصفة «آيزو 37001 ISO» في نظام إدارة مكافحة الرشاوى، لجهودها الريادية في اعتماد وتطبيق أفضل الضوابط لمنع الرشاوى عبر تنفيذ إجراءات رادعة لها من أجل تحقيق غايات الدائرة في حماية المجتمع وتحصين الاقتصاد لدعم وتعزيز التجارة المشروعة. وأكدت أن الشهادة تتويج لالتزامها بالنزاهة المهنية والشفافية في تطبيق أفضل المعايير والممارسات بإدارة مكافحة الرشاوى في جميع خدماتها وعملياتها الجمركية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري، الذي تسلم الشهادة من الرئيس التنفيذي لـ«شركة غلوبال بزنس بيرو»، المهندس نزار بشايرة: «عززت جمارك دبي من خلال خطتها الاستراتيجية التزامها بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الفساد والرشاوى التي تهدف إلى توفير إطار شامل للدائرة للحد من المخاطر المرتبطة بالرشاوى، والارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية في تقديم خدماتها الجمركية. وعبر الحصول على شهادة مواصفة الآيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوى تدعم الدائرة جاذبيتها كشريك تجاري موثوق به على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تسهم الشهادة في تحسين النزاهة والثقة بين المستثمرين والمتعاملين».

وأكد أن «جمارك دبي» من أبرز الجهات الجمركية الرائدة عالمياً بنجاحها في تطوير نظام إدارة مكافحة الرشاوى لما تقدمه من نموذج يُحتذى به في التزامها بممارسات النزاهة المهنية في جميع عملياتها الجمركية، ما يُعزز مكانة الدائرة وقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.