ورشة عمل تعزز التزام مجتمع الأعمال بالمنظومة الضريبية

استضافت غرف دبي في مقرها الرئيس أخيراً، ورشة عمل بعنوان «تحديات الامتثال 2024» نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الغرف، بهدف تعزيز الوعي بالمنظومة والإجراءات الضريبية. واستقطبت ورشة العمل 130 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، وتناولت مجموعة من المحاور الرئيسة للقطاع الضريبي والامتثال في الدولة، ومناقشة باقة «موفق» التي اطلقتها الهيئة لتسهيل الأعمال التجارية والامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم خلال الورشة تقديم لمحة عامة حول الضرائب في الدولة، كما ناقشت آليات التسجيل للضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية، وتطرقت إلى خدمة تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «انطلاقاً من حرصنا على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال عبر الدعم المتكامل والتعاون الوثيق مع كل الشركاء، وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للضرائب، نواصل جهودنا لرفع الوعي الضريبي لدى القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات الضريبية، ما يسهم في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي».

من جانبها، قالت مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، زهرة الدهماني: «جاء تنظيم ورشة العمل، بالتعاون مع غرف دبي، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال الذاتي».