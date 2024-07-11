مصرف عجمان يطلق بطاقة "أكسلرايت" الائتمانية للأعمال

أعلن مصرف عجمان عن إطلاقه بطاقة مصرف عجمان أكسلرايت الائتمانية للأعمال بالتعاون مع فيزا. تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف عجمان وشركة فيزا في حفل توقيع حضره مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان والدكتورة سعيدة جعفر، مديرة المجموعة والنائب الأول للرئيس لشركة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي.

تدعم بطاقة فيزا أكسلرايت للأعمال، الشركات والمشاريع التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتساعدها على تطوير أعمالها، وهي تقدم مجموعة واسعة من الميزات المصممة وفق احتياجات تلك الأعمال، كما تتمتع بالمرونة والقدرة على تيسير عملية إدارة النفقات ومتطلبات رأس المال العامل.

وصرح فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان قائلاً،"يسرنا تقديم بطاقة أكسلرايت الائتمانية للأعمال من مصرف عجمان بالتعاون مع فيزا. طوِّرت هذه البطاقة الجديدة من أجل دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويد الشركات بتسهيلات لا مثيل لها تمكنها من إدارة نفقاتها بكل كفاءة. وهي توفر الحل الأمثل للدفع من خلال مجموعة شاملة من الميزات المصممة لرفع كفاءة العمليات التجارية وتحسين صافي الأرباح."

وأضافت سليمة غوتيفا نائب الرئيس والمدير العام لفيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن سعداء بشراكتنا مع مصرف عجمان من خلال بطاقة فيزا أكسلرايت الائتمانية للأعمال، ومعاً نهدف إلى تقديم مزايا استثنائية وإضافة قيمة مميزة لصالح عملاء مصرف عجمان من رواد الأعمال، بحيث تتعزز قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة، في الوقت الذي يتمتعون فيه بمزايا وعروض حصرية حول العالم. وقد صُممت بطاقة فيزا أكسلرايت الائتمانية للأعمال من مصرف عجمان لتؤمّن تعاملات سلسة وآمنة ومجزية لحامليها عند قيامهم بعمليات الإنفاق التجاري اليومية سواء المتعلقة بالسفر أو نفقات الترفيه".