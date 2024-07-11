بورصة دبي للطاقة تغيّر اسمها إلى «بورصة الخليج للسلع»

أعلنت بورصة دبي للطاقة رسمياً تغيير اسمها إلى «بورصة الخليج للسلع»، اعتباراً من الثاني من سبتمبر 2024. وأفاد بيان أمس، بأن هذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده البورصة يأتي عقب انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة، أخيراً كمساهم استراتيجي جديد في البورصة، في واحدة من أهم مراحل النمو في مسيرة البورصة المتنامية.

ويأتي الاسم الجديد (بورصة الخليج للسلع) تعبيراً عن رؤية البورصة الشاملة والطموحة، وتأكيداً لالتزامها بخدمة أسواق الطاقة والسلع في منطقة الخليج بأسرها، كما يتماشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول إلى الأسواق.

وأعرب المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد بن خليفة السلامي، عن تطلعه قدماً للمرحلة المقبلة من مسيرة البورصة، قائلاً: «سعداء بالإعلان عن الاسم الجديد (بورصة الخليج للسلع) الذي يجسد التزامنا بتوسيع حضور البورصة وتأثيرها في مختلف أنحاء منطقة الخليج، وما من شك في أن انضمام مجموعة تداول السعودية كمساهم استراتيجي في البورصة سيعزز مكانتها، وسيساعدنا على تفعيل الرؤية المستقبلية لنمو أعمال البورصة وتطويرها».