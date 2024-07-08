«أو إيه جي»: 7.3 ملايين مقعد مجدول في مطارات الدولة يوليو الجاري

تشغل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أكثر من 7.3 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية في اتجاه واحد خلال يوليو الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل زيادة يبلغ نحو 600 ألف مقعد إضافي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 31% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط ككل، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات المنطقة سجلت نحو 23.5 مليون مقعد مجدول خلال يوليو الجاري. وذكرت المؤسسة أن دولة الإمارات حلّت ضمن قائمة الأسواق الكبرى التي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية، وحققت مكاسب مقارنة بحجم السعة المقعدية التي تم تشغيلها خلال العام الماضي، في وقت تواصل فيه مطارات الدولة استقطاب المزيد من شركات الطيران، فيما تفتتح الناقلات الجوية المزيد من الوجهات الجديدة ضمن شبكتها العالمية.