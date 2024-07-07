«ديوا» تطوّر جهاز «إنترنت الأشياء» ضمن برنامجها للفضاء «سبيس - دي»

نظّم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ضمن سلسلة «بحث تحت دائرة الضوء»، جلسة حضرها 75 موظفاً من موظفي الهيئة، لتسليط الضوء على خصائص وإمكانات جهاز إنترنت الأشياء «أومنيهاب»، أحد المشروعات البحثية الرائدة التي تم تطويرها داخلياً في المركز ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس-دي»، لربط الحساسات الأرضية مع الأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.

وأفادت الهيئة بأنه تم تصميم الجهاز وتصنيعه بشكل كامل في مركز البحوث والتطوير، بما في ذلك الغلاف الخارجي، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت أن جهاز «إنترنت الأشياء» يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة «إنترنت الأشياء»، ويدعم شبكة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) و«بلوتوث» منخفض الطاقة (BLE)، وإنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT)، وشبكة الهاتف المحمول المخصصة لإنترنت الأشياء (LTE CAT-M)، وشبكة الراديو طويل المدى (LoRaLoRaWAN)، وذلك لضمان التواصل المباشر مع أقمار اصطناعية وشبكات أرضية عدة.

ولفتت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أنها تستخدم منصة «إنترنت الأشياء» الرقمية التي يستضيفها مركز البيانات الخاص بها، والذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، لتمكين إدارة الأجهزة عن بعد، وعرض البيانات التي يتم تجميعها.

يشار إلى أن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس-دي) يسهم في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، إضافة إلى تحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية، وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقّع حالة الطقس، ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء، وكشف تسرّبات المياه، والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية بما يعزّز من عملياتها.

وضمن برنامج «سبيس-دي»، أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين: «ديوا سات-1» في يناير 2022، و«ديوا سات-2» في أبريل 2023، في وقت تعد فيه الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.