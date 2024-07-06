14.27 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي مؤشرات قياسية كبيرة خلال الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 14.27 مليار درهم، واستحوذت معاملات البيع على الحصة الكبرى منها، إذ بلغ إجمالي قيمة المبيعات 9.48 مليارات درهم.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استند إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن الأسبوع الأول من يوليو بلغ فيه إجمالي معاملات البيع 3169 معاملة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغت 3.78 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 821 معاملة.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغت 926.13 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، قد شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات خلال الأسبوع الماضي، من أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا، وأرجان، وتصدرت منطقة أبراج بحيرات جميرا، من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية والمكاتب، تليها منطقة أرجان، فيما تركز إجمالي معاملات الرهن العقاري في مناطق إعمار للجنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وأرجان، وشملت أبرز المناطق لمعاملات الهبات مناطق البحيرات، البراري.

يشار إلى أن العديد من التقارير الدولية التي صدرت أخيراً، أفادت بأن مبيعات سوق دبي العقارية ستواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة، وستحقق أداء قوياً في مؤشراتها مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، وتنامي معدلات الثقة بسوق دبي العقارية.