«مجموعة الإمارات» ترفع رواتب موظفيها وتزيد إجازة الأمومة وبدلات «التعليم» و«السكن»

قررت مجموعة «طيران الإمارات» زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من يوليو الجاري 2024.

وأكدت المجموعة في رسالة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنها ستنفذ العديد من التغييرات بعد مراجعة الأجور والمزايا لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتباراً من اليوم الإثنين، الأول من يوليو 2024.

وأضافت «مجموعة الإمارات»: «تؤكد هذه التغييرات التزامنا بدعم موظفينا وتعزيز طموحنا في أن نكون الجهة المفضلة للعمل في قطاع الطيران والخدمات الجوية».

وبحسب المجموعة، تشمل التغييرات: زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل والبدل الخاص بمواطني دولة الإمارات، إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو.

وتشمل المزايا أيضاً: زيادات تراوح بين 10 و15% في بدلات «الإقامة» و«السكن»، مشيرة إلى أن تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة، ستظهر مع رسالة التعديل التعاقدي في 22 يوليو 2024.

أما بخصوص الامتيازات، فتضمنت زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً، وزيادة فترة استراحة التمريض مدفوعة الأجر للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين يومياً، وزيادة مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر من خمسة أيام عمل إلى 10 أيام عمل.

وتشمل الامتيازات أيضاً زيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم اعتباراً من سبتمبر 2024.

وتأتي هذه الزيادات بعد أن قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي 2024. وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية. وكان إجمالي أعداد العاملين في المجموعة في نهاية السنة المالية الماضية، بلغ 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.