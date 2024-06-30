"مجموعة الإمارات" ترفع رواتب موظفيها وتزيد إجازة الأمومة وبدلات التعليم

قررت مجموعة "طيران الإمارات" زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من يوليو 2024.

وقالت المجموعة في رسالة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، إنها ستقوم بتنفيذ العديد من التغييرات بعد مراجعة الأجور والمزايا لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتباراً من غداً 1 يوليو 2024.

وأضافت المجموعة: تؤكد هذه التغييرات التزامها بدعم موظفيها وتعزيز طموحها في أن نكون الجهة المفضلة للعمل في قطاع الطيران والخدمات الجوية.

وتشمل التغييرات، زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل والبدل الخاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو.

وتشمل المزايا أيضاً، زيادات تراوح بين 10 إلى 15% في بدلات الإقامة والسكن، وسيظهر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 22 يوليو 2024.

أما بخصوص الامتيازات فتضمنت زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً، وزيادة فترة استراحة التمريض مدفوعة الأجر للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين يومياً، وزيادة مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر من 5 إلى 10 أيام عمل.

وتشمل الامتيازات أيضاً زيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم اعتباراً من 1 سبتمبر 2024.

وتأتي هذه الزيادات بعد أن قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها، تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي 2024.

وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية.

وبنهاية السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.