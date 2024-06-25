«الاتحاد للشحن» توسع شبكة رحلاتها إلى مدريد

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، أمس، عن تفعيل مسار شحن جديد بين أبوظبي والعاصمة الإسبانية مدريد، اعتباراً من يوم 15 يوليو المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعياً على متن طائرة «بوينغ 777».

وتسهم هذه الخطوة التوسعية في تعزيز حجم البضائع التي تنقلها الشركة إلى أوروبا بأكثر من 200 طن، وزيادة إجمالي رحلاتها إلى إسبانيا لتبلغ 25 رحلة في الأسبوع.

ويركّز هذا التوسع على الأهمية الإستراتيجية للوجهات الإسبانية، لاسيما مدريد، بوصفها أحد المراكز الأساسية للأزياء على مستوى أوروبا والعالم، كما يهدف إلى تعزيز ربط التجارة الإلكترونية بين آسيا وأوروبا انطلاقاً من مركز أعمال الاتحاد للشحن في أبوظبي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى «الاتحاد للشحن»، ستانيسلاس برون: «يأتي تسيير رحلات شحن إلى مدريد ليلبي الطلب المتزايد على تدفقات التجارة الإلكترونية بين آسيا وأوروبا، وتشكّل العاصمة الإسبانية محطة أساسية لشبكة الشحن لدينا».