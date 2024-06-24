«طيران الإمارات» تفتتح صالتها الجديدة في «شارل ديغول» الفرنسي

كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن صالتها الفاخرة الجديدة في «مطار شارل ديغول» في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تقام على مساحة 925 متراً مربعاً، حيث افتتحت أبوابها خلال الأسبوع الجاري لاستقبال متعاملي الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، إضافة إلى أعضاء «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات».

واستثمرت «طيران الإمارات» أكثر من 3.5 ملايين درهم لتصميم تجربة استثنائية لصالتها في باريس، لترتقي بتجربة السفر المتميز إلى آفاق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على راحة المتعاملين.

وتقع صالة «طيران الإمارات» في المبنى رقم C2 بمطار شارل ديغول في باريس، وتتسع لـ165 ضيفاً، وتم تحديث الصالة بتصميم عصري ومفروشات جديدة، إلى جانب مرافق محسّنة وإطلالات على مدرج المطار، كما ستتضمن مساحات مخصصة لتناول الطعام والاستراحة ومساحات هادئة للاسترخاء.

وأكدت «طيران الإمارات» أن الصالة الجديدة تجسد التزامها بخدمة المتعاملين في فرنسا بتجارب سفر عالية الجودة، لافتة إلى أنها تشغل حالياً 39 صالة خاصة بها في المطارات حول العالم، تتضمن سبع صالات في دبي، و32 صالة في أبرز مطارات العالم.

وتعود شراكة «طيران الإمارات» طويلة الأمد مع «مطار شارل ديغول» في باريس إلى عام 1992.

وكانت «طيران الإمارات» أبرمت العام الماضي اتفاقية شراكة مع مؤسسة «إكستيم» في «مطار شارل ديغول»، لتوفير صالة حصرية جديدة لمسافريها من ركاب الدرجتين «الأولى» و«رجال الأعمال» في المبنى رقم 1 بالمطار. ومع اكتمال أعمال التجديد في المبنى رقم 2، أصبح بإمكان المتعاملين الاستمتاع بالخدمات ذات المستوى العالمي التي تشتهر بها الناقلة، والسفر بـ«تميز دائم».

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى العاصمة الفرنسية بطائرات «إيرباص A380»، كما تشغل رحلة يومية إلى «نيس» بطائرة A380، ورحلة يومية إلى «ليون» بطائرة «بوينغ 777»، والتي ستشغل بطائرة «إيرباص A350» اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

وتتيح شبكة «طيران الإمارات» الواسعة التي تغطي 130 وجهة، للمتعاملين في فرنسا، إمكانية الوصول بسلاسة عبر دبي إلى مختلف الوجهات في آسيا، والمحيط الهندي، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأستراليا.