كهرباء دبي: تشغيل خزان مياه جديد بمنطقة نخلي وربطه بشبكة المياه في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تشغيل خزّان مياه في منطقة نخلي وربطه بشبكة المياه في دبي. وتبلغ سعة الخزان الجديد 120 مليون جالون بتكلفة 287.8 مليون درهم، وذلك ضمن جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وزيادة السعة التخزينية للمياه في إمارة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "يعد الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ، وتعالج تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل. ويأتي إنشاء خزان المياه في منطقة نخلي بسعة 120 مليون جالون والخزانات الأخرى في الليسيلي، وحصيان، وحتا في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وتصل السعة التخزينية الحالية إلى 1001.3 مليون جالون، ومع الانتهاء من مشاريع خزانات المياه هذه، ستتم زيادة السعة التخزينية إلى 1121.3 مليون جالون من المياه المحلاة. وتضاف هذه الخزانات إلى مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية والذي انتهت الهيئة من تنفيذ مرحلته الأولى وسيتيح عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ".

وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع خزان المياه في منطقة نخلي يعتمد أعلى المعايير العالمية.