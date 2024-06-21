تقرير يناقش فرص وتحديات قطاع الخدمات القانونية

أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً متكاملاً ومفصلاً يحتوي على نقاشات وتوصيات حول الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات القانونية في دبي، خصوصاً في ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الجوانب القانونية المختلفة، بشكل يرتقي بممارسات المهنة.

وتناول التقرير النقاشات التي جرت أخيراً في رابعة فعاليات مبادرة طاولات النقاش المستديرة المختصة بالقطاعات الاقتصادية، وهي الفعالية التي سلطت الضوء على قطاع الخدمات والمعارف القانونية، وشهدت مشاركة أعضاء المجلس من رائدات الأعمال المختصات في المجال القانوني بالإمارة.