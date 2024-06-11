البنك الدولي يؤكد توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025

أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في 2024.

وذكر البنك الدولي، في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في العام القادم 2025.

وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المائة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 في المائة.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8% في 2024 ارتفاعا من 1.5% في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2% في العام القادم 2025.

وقدر تقرير البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% في العام 2024 ترتفع إلى 4.7% في 2025، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.8% و4.2% في 2024 و2025 على التوالي.

ورأى التقرير أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 2.9% في 2024، و4% في 2025.