14 فرعاً لـ «الإمارات دبي الوطني» تحصل على «الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني حصول 14 فرعاً لديه على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين «البلاتينية» و«الذهبية» من «المجلس الأميركي للأبنية الخضراء»، وهما أعلى تصنيفين يمكن تحقيقهما دولياً.

وأفاد البنك بأن فروعه في: «ياس مول»، و«ريم مول»، و«البرشاء»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر الشارقة»، و«سيتي سنتر ديرة» حصلت على الشهادة البلاتينية، بينما حصل فرع البنك في «سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة على الشهادة الذهبية.

وحصل فرع البنك في «مركز الملك عبدالله المالي» بالسعودية على الشهادة البلاتينية، ليصبح بذلك أول بنك في المملكة ينال شهادة «LEED» من هذه الفئة.

كما حصلت الفروع الستة الجديدة للبنك في المملكة، وهي: «جدة تريو»، و«الشفا»، و«قرطبة»، و«شارع أنس بن مالك» في الرياض، إضافة إلى فرعي «الجبيل» و«بريدة القصيم»، على الشهادة الذهبية.

وأوضح البنك أن هذه الفروع جميعها حصلت على شهادات الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة عن: الأداء الأمثل للطاقة، وإدارة النفايات، وترشيد استهلاك المياه، واستخدام مواد منخفضة الانبعاثات، والارتياح الحراري.

وقالت الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبدالرزاق: «نفخر بحصول 14 فرعاً من فروعنا في الإمارات والسعودية على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من الفئتين البلاتينية والذهبية، وبذلك يصل إجمالي عدد فروعنا الحاصلة على هذه الشهادة إلى 27 فرعاً».

من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «يؤكد حصول العديد من فروعنا على شهادة LEED من الفئتين البلاتينية والذهبية في الإمارات والسعودية، حرص البنك على تبني معايير عالمية للاستدامة، بما يتماشى مع أهداف الحياد المناخي 2050 للدولة، وكذلك مع التزاماتنا في مؤتمر الأطراف (COP28)».