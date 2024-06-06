الإمارات سادس أكبر أسواق العالم دخلاً في إيرادات السياحة بـ 191 مليار درهم في 2023

قالت منظمة السياحة العالمية إن «دولة الإمارات حلت في المركز السادس كأكبر أسواق العالم دخلاً في إيرادات السياحة الدولية خلال العام الماضي»، مشيرة إلى مواصلة دولة الإمارات تحقيق مكاسب قوية.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن «السوق الإماراتية صعدت سبعة مراكز في عام 2023، ضمن قائمة أكبر الأسواق دخلاً في إيرادات السياحة، وذلك من المركز الـ13، خلال عام 2019، أي قبل جائحة (كوفيد-19)، إلى المركز السادس خلال العام الماضي».

وأشارت المنظمة إلى أن أحدث بياناتها، أظهرت تسجيل دولة الإمارات إيرادات بقيمة 52 مليار دولار (أكثر من 191 مليار درهم) خلال العام الماضي.

وتفوقت الإمارات في إيرادات السياحة الدولية على أسواق مهمة، مثل: اليابان وتركيا وألمانيا وأستراليا والهند وكندا والمكسيك، بحسب بيانات أولية اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الأول مسجلة 175 مليار دولار، تلتها إسبانيا في المركز الثاني بإيرادات بلغت 92 مليار دولار، والمملكة المتحدة في المركز الثالث بـ74 مليار دولار، فيما حققت فرنسا نحو 64 مليار دولار وإيطالياً نحو 56 مليار دولار.

ويقصد بإيرادات السياحة الدولية: نفقات الزوار والسياح الدوليين، بما في ذلك المدفوعات لشركات الطيران الوطنية للدولة المقصودة، والمدفوعات لقاء البضائع، أو الخدمات في تلك الوجهة.