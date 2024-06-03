السعودية والهند تتصدران وجهات القادمين إلى مطارات دبي في 2023

كشفت بيانات لمركز دبي للإحصاء، أن الهند والسعودية تصدرتا وجهات القادمين إلى مطارات دبي، وذلك في نهاية عام 2023. وأشارت البيانات التي أصدرها المركز أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الهند جاءت في صدارة وجهات القادمين لمطارات الإمارة بإجمالي ستة ملايين و173 ألفاً و573 مسافراً، تليها السعودية بثلاثة ملايين و199 ألفاً و668 مسافراً. ووفقاً للبيانات التي استندت إلى مؤشرات هيئة دبي للطيران المدني، جاءت المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في المركز الثالث بإجمالي مليونين و851 ألفاً و730 مسافراً، فيما جاءت باكستان في المرتبة الرابعة مسجلة مليونين و276 ألفاً و476 مسافراً، تليها الولايات المتحدة التي سجلت مليوناً و700 ألف و182 مسافراً، ثم الاتحاد الروسي بمليون و363 ألفاً و343 مسافراً. وجاءت ألمانيا وأستراليا وتركيا وتايلاند وفرنسا والصين والفلبين، على التوالي، ضمن أكثر وجهات القادمين إلى مطارات دبي في نهاية العام الماضي. كما تصدرت الهند وجهات المغادرين من مطارات دبي في نهاية العام الماضي، بإجمالي خمسة ملايين و795 ألفاً و222 مسافراً، تليها السعودية مسجلة ثلاثة ملايين و323 ألفاً و131 مسافراً، ثم المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بثلاثة ملايين و57 ألفاً و827 مسافراً.