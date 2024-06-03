«أوبك+» تمدد مستوى إنتاج النفط الحالي حتى نهاية 2025

أقر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ37 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي الحالي من النفط الخام للدول الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء في اتفاقية التعاون، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025. كما وافقوا على منح دولة الإمارات مستوى إنتاج مرجعياً جديداً وهو 3.519 ملايين برميل يومياً في عام 2025 بما يعادل 300 ألف برميل يومياً على أن تكون هذه الزيادة بشكل تدريجي بداية من يناير 2025 حتى سبتمبر من عام 2025.

ويبلغ إجمالي التخفيضات الطوعية التي تتبناها بعض الدول الأعضاء 2.2 مليون برميل يومياً فيما يبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك+» 5.86 ملايين برميل يومياً التي تم تمديدها حتى نهاية العام المقبل.

وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الذي عقد أمس، تم الاتفاق على تمديد فترة التقييم من قبل المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها كدليل إرشادي لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026.

وجاءت هذه القرارات في ضوء التزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشياً مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والذي تم اعتماده من قبل «أوبك+».

كما تواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد دول «أوبك+» لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناء على التنسيق المتواصل بين «أوبك» والدول من خارجها.

وأقر المشاركون عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها كل ستة أشهر.