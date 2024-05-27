«دوكاب للمعادن» توسع منشأتها في أبوظبي

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، و«شركة دوكاب للمعادن»، اتفاقية مساطحة لتوسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في «كيزاد».

وبموجب اتفاقية المساطحة لمدة 50 عاماً، والتي تم توقيعها بحضور الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، محمد الخضر الأحمد، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دوكاب»، خالد لوتاه، على هامش «منتدى اصنع في الإمارات 2024»، ستضيف «دوكاب للمعادن» نحو 51,014 متراً مربعاً إلى مساحة منشأتها الحالية البالغة مساحتها 50 ألف متر مربع في «كيزاد»، لزيادة طاقتها الإنتاجية من منتجات النحاس والألمنيوم عالية الجودة. وبهذا التوسع ستصل مساحة استثمارات «دوكاب للمعادن» في «كيزاد» إلى أكثر من 100 ألف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، محمد الخضر: «يعزز توسع (دوكاب) ضمن منظومتنا من دور (مجموعة كيزاد) في قيادة مسيرة التنمية في قطاع تصنيع المعادن باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية والاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «تتبنى إمارة أبوظبي سياسات مشجعة للاستثمار في تطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات المعدنية، وهذه السياسات ساعدت (مجموعة كيزاد) في تمهيد الطريق للنمو المستدام والابتكار في قطاع الصناعات المعدنية بدولة الإمارات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، محمد الأحمدي: «ستسهم هذه الخطوة في تعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوفير منتجات جديدة لقطاعات مختلفة مثل قطاع الطاقة والنقل والمحولات وتمكيننا من تلبية الطلب المتزايد بشكل أكثر فعالية، وتحقيق التوسع والنمو الذي نسعى إليه».