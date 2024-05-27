«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها المؤسسة في الفترة من 31 مايو وحتى الثاني من يونيو 2024، لتقدم للجمهور تخفيضات تصل إلى 90% من خلال أكثر من 2000 متجر مشارك 500 علامة تجارية.

وأفاد بيان بأنه يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض ترويجية لا تقبل المنافسة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء، ومستحضرات التجميل، وحتى الإلكترونيات والأدوات المنزلية.

وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لعشاق التسوق في جميع أنحاء المدينة فرصة شراء ملابسهم المفضلة، أو الحصول على هدايا مثالية، أو البدء بالتسوق لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.

ولتعزيز تجربة التسوق، سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في «دبي فستيفال سيتي مول» خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» على استرداد نقدي بنسبة 10% على بطاقة هدايا «فستيفال سيتي مول»، في ما سيحصل أعضاء برنامج المكافآت «بلو» على استرداد نقدي إضافي بقيمة 12.5%.

وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تجارب تسوق مميزة وعروضاً ترويجية لا تقبل المنافسة في مختلف أنحاء المدينة.

وبحسب مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تشارك العديد من العلامات التجارية في تقديم عروض ترويجية كبيرة بما في ذلك: «أيكيا»، «هومز آر أص»، «واتسونز»، «فيسز»، «ناين ويست»، «أور تشويس»، «داماس»، «سواروفسكي»، «تومي هيلفيغر»، «ماركس آند سبنسر»، «دبنهامز»، «إتش آند إم»، «لولوليمون»، «صن آند ساند سبورتس»، «سكيتشرز»، «بيبي شوب»، «ليغو»، «سامسونغ»، «شرف دي جي»، وغيرها.

يذكر أنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.