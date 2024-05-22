«دبي الدولي » الأول في مؤشر الربط الجوي لآسيا و «الهادئ » والشرق الأوسط

حلّ مطار دبي الدولي في المرتبة الأولى في «مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط»، للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعلنه «مجلس المطارات العالمي».

ويقيس المؤشر الدولي قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، مع الأخذ في الحسبان جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، والسعر، وتجربة السفر بشكل عام.

وبحسب التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد جاء مطار دبي الدولي في المركز الأول، يليه مطار «طوكيو هانيدا»، ثم مطار «غوانزو».

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول التي قامت بتحرير الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، محققة نمواً ملحوظاً في مؤشرات الربط الجوي الدولي.

ويتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية، كونه مركزاً عالمياً للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. وتتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، ما يعزز مكانتها مركزاً للأعمال والتجارة والسياحة.

ويواصل «دبي الدولي» تعزيز مكانته مركزاً عالمياً، من خلال توسيع شبكة وجهاته، وتلبية الطلب المتزايد على السفر من الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم وإليها.