«إمباور» تحتفي بـ 20 عاماً على تأسيسها وتكرّم موظفيها

احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وكرّمت موظفيها المبدعين والمتميزين ممن أمضوا 15 عاماً و10 وخمسة أعوام في خدمة المؤسسة، وذلك خلال حفل عشاء أقامته في فندق «غراند حياة دبي».

ووصف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أحمد بن شعفار، فرق العمل بأنهم «أغلى ما تملك المؤسسة»، قائلاً: «إن نجاحات وإنجازات (إمباور) وريادتها العالمية بوصولها إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ما كان ليتحقق لولا تفاني فرق العمل الإدارية والفنية والتقنية والهندسية»، مؤكداً أن دبي تفخر بهذه الكفاءات واحترافيتها العالية ومساهمتها في تحقيق رؤية قيادتها الحكيمة التي دعمت وساندت المؤسسة، ووفرت لها كل أسباب الرعاية والنجاح لتصل إلى ما وصلت إليه. وأكد أن وصول «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، هو ثمرة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد للمدينة أن تكون الرقم (1) على كل الصعد.