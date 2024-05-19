«الشارقة الإسلامي» يشارك بمعرض للتوظيف

شارك مصرف الشارقة الإسلامي في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، برعاية من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسط حضور واسع من المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة.

وأكدت رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي، فضيلة المرزوقي، دور المصرف الفعال والتزامه بالمشاركة في معارض التوظيف والعمل على ضمان توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية التي تلائم قدراتهم وإمكاناتهم الوظيفية في مختلف المجالات، وتعزيز مسيرتهم المهنية من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال التدريب والتطوير.