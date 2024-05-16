«سي بي آر إي»: أسعار العقارات تجاوزت «ذروة 2014» في مناطق عدة بدبي

أكد تقرير صادر عن شركة العقارات الأميركية العالمية (سي بي آر إي)، ازدهار سوق العقارات السكنية في الإمارات، مع استمرار الأداء القوي خلال الربع الأول من عام 2024.

وذكر التقرير، أن سوق دبي شهدت استمرار تسارع نمو الأسعار مع متوسط زيادة سنوية بلغ 20.7% حتى مارس 2024. وكان متوسط ارتفاع أسعار الشقق والفلل بنسبة 20.4% و22.1% على التوالي.

وأورد التقرير، أنه على الرغم من أن متوسط معدلات المبيعات الرئيسة في دبي لايزال قائماً أقل، بشكل هامشي من أعلى مستوياتها في عام 2014 بنسبة 0.1%، إلا أن الأسعار بالفعل قد تجاوزت أرقام 2014 في العديد من الأحياء السكنية البارزة. وبلغ متوسط أسعار الشقق 1486 درهماً للقدم المربعة، ومتوسط أسعار الفيلا وصل إلى 1776 درهماً للقدم المربعة.

كما اكتسب نمو الإيجارات في دبي زخماً في عام 2024، بعد فترة من الاعتدال في 2023، وسجل متوسط الإيجارات السكنية زيادة على أساس سنوي بنسبة 21.2% في مارس الماضي، مسجلاً تسارعاً من نمو بنسبة 20.4% في فبراير السابق.

وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط أسعار إيجار الشقق والفلل في دبي بنسبة 22.1% و14.5% على التوالي. وكشفت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه حتى مارس 2024، بلغ إجمالي عدد تسجيلات الإيجار 159.9 ألفاً، ما يمثل زيادة قدرها 5.8% على العام السابق.

وبالنسبة للعرض، فقد تم تسليم إجمالي 6526 وحدة في الربع الأول من العام، مع وجود 59.7% من هذا العرض في «ميدان ون»، وقرية جميرا الدائرية، والفرجان. وتوقع التقرير، تسليم 46.086 ألف وحدة أخرى في دبي خلال الفترة المتبقية من العام.