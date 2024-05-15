3.7 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» بالربع الأول

أفادت شركة إعمار العقارية بأنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 3.7 مليارات درهم في الربع الأول من 2024، بنمو 2%، مقابل 3.61 مليارات درهم في الربع الأول 2023. وسجلت إعمار العقارية إيرادات بـ6.7 مليارات درهم بنمو 7% مقابل 6.29 مليارات درهم في فترة المقارنة.

وبلغ صافي الربح قبل احتساب الضرائب 4.3 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت مصروفات ضريبة الدخل 566 مليون درهم في الربع الأول، مقابل 65 مليوناً في فترة المقارنة، وذلك بعد تطبيق ضريبة الدخل على الأعمال في الإمارات.

ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات التجزئة، والارتفاع المتواصل في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما أسهم تركيز «إعمار» على تحسين هوامشها الربحية وفاعليتها التشغيلية في تحقيق نمو أكبر، وحققت الشركة في الربع الأول من عام 2024 أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم بزيادة لافتة في النمو وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم كما في مارس 2024، بزيادة في النمو بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدل على إيرادات مستقبلية سيتم تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.

وقال العضو المنتدب، محمد العبار: «استهلّت إعمار العام بأداء متميّز يعبّر عن نهجنا القائم على النمو المستدام، والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء. لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة، ونسترشد في خطواتنا باستراتيجية واضحة المعالم وبمنهجية واقعية في التعاطي مع شؤون الأعمال، ما يكفل لنا إضافة قيمة أكبر لجميع الشركاء والمستثمرين. وتظل ثقتنا راسخة في قدرتنا على تنفيذ خططنا التجارية، ونستمر في القيام بدور بالغ الأهمية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في دبي وخارجها».

وفي الربع الأول من عام 2024، سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 1.4 مليار درهم. وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 1.1 مليار درهم. وشهد الربع الأول من عام 2024 نمواً في مبيعات المستأجرين بنسبة بلغت نحو 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. كما حققت الأصول الرئيسة لشركة إعمار لإدارة مراكز التسوق متوسط معدل إشغال بلغ نحو 98% كما في 31 مارس 2023.

وسجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 625 مليون درهم، وعائدات بلغ مجموعها 288 مليون درهم، وذلك في الربع الأول من عام 2024. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، وبلغت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نسبة 4% من إجمالي إيرادات شركة إعمار.

وفي الربع الأول من عام 2024، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 983 مليون درهم، بنمو نسبته 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

%50 زيادة في مبيعات إعمار للتطوير بالربع الأول

سجلت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية»، حصّة الأغلبية فيها، في الربع الأوّل من عام 2024، زيادة في مبيعاتها، بلغت 50% مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 12.9 مليار درهم، مقارنة مع مبلغ 8.6 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لعدد من المشاريع العقارية التي من شأنها أن تشكّل إيرادات جيدة للمستقبل.

وأطلقت إعمار للتطوير 10 مشاريع ضمن عدد من مخطّطاتها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2024.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت شركة إعمار للتطوير أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 1.7 مليار درهم، بزيادة بلغت 48% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. ووصلت المبيعات المتراكمة للشركة إلى 65.7 مليار درهم والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.