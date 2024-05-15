«سبينس»: 815 مليون درهم مبيعات الربع الأول من 2024

أعلنت شركة «سبينس» العاملة في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات، والمدرجة حديثاً في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024. ويشكل ذلك أول تحديث للبيانات المالية للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي في التاسع من مايو 2024.

وأكدت «سبينس» أنها بدأت انطلاقة قوية لعام 2024 مع نمو إيرادات الشركة للربع الأول من 2024 بنسبة 10.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 815 مليون درهم. بدوره ارتفع الربح الإجمالي للشركة بنسبة تزيد على 15% على أساس سنوي، ليصل إلى 336 مليون درهم في الربع الأول، فيما وصل هامش الربح الإجمالي إلى 41.2% بتحسن قدره 1.5% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 151 مليون درهم بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.5% متأثراً بتكاليف الاكتتاب العام لمرة واحدة والتي تبلغ نحو 10 ملايين درهم، والنفقات الأولية قبل افتتاح المتجر الأول للشركة في السعودية. وارتفعت الأرباح 12.8% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليون درهم، مع هامش ربح صافٍ بنسبة 9.2%.

بدورها، ارتفعت مبيعات «سبينس» عبر القنوات الإلكترونية بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتتجاوز قيمتها 110 ملايين درهم في الربع الأول 2024، ووصل إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 14%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سبينس»، سونيل كومار: «نحن سعداء جداً بانطلاقتنا القوية في 2024، العام الأول لنا كشركة مدرجة. ويشكل أداؤنا المميز للربع الأول دليلاً ملموساً على قوة قدراتنا التشغيلية وتركيزنا على تحقيق النمو، ليوفر لنا ذلك أساساً قوياً للأداء المستقبلي والاستمرارية».