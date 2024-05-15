371 مليون درهم إيرادات «الياه سات» في الربع الأول

سجّلت إيرادات شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً نسبته 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 371 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 58% إلى 352 مليون درهم، وتضاعف صافي الدخل تقريباً ليصل إلى 194 مليون درهم.

وتحقق هذا الأداء القوي بفضل نمو الإيرادات عبر قطاعين من القطاعات التشغيلية للمجموعة، وقد زادت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1% على أساس سنوي.

وسجّل قطاع الحلول المدارة الذي يُعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات، ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً ملحوظاً في إيراداته بنسبة 19%.

وسجّل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة الذي يقدم خدمات الأقمار الاصطناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي (L-band)، انخفاضاً في إيراداته، ويُعزى ذلك إلى تراجع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات.