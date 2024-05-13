"مجموعة الإمارات" تضيف 10 آلاف وظيفة في 12 شهراً

عززت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام لدعم توسع العمليات، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 10% إلى 112406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة. وفقاً للبيانات المالية التي أصدرتها المجموعة واطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها.

وبنهاية السنة المالية الماضية بلغ إجمالي أعداد العاملين في مجموعة 102379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف ألف وظيفة خلال سنتها المالية.

وتأتي هذه النتائج مع تحقيق المجموعة أرباحاً قياسية جديدة.