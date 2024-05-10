القطاع السياحي بالإمارات مساهم رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني

أفاد مسؤولون في قطاع السياحة والسفر بالدولة بأن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنمو القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة بمختلف إمارات الدولة، وتدشين مطارات جديدة، بما يؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وأضافوا في تصريحات في ختام مشاركتهم في سوق السفرالعربي، الذي انتهت فعالياته بدبي اخيرا، أن القطاع السياحي في الإمارات يستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والانتعاش مع تحقيقه نقلات نوعية وإنجازات استثنائية عززت من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

أداء استثنائي

وقال مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة، إن دبي عزّزت أدائها الاستثنائي خلال العام الجاري. ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.

وأضاف ان الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد من الفنادق الجديدة، ومنها اعلان مجموعة إعمار للضيافة عن الافتتاح الرسمي لفندق بالاس دبي كريك هاربر، والذي يضم نحو 122 غرفة، حيث يعد ميناء خور دبي أحد أجمل الأحياء في دبي وأكثرها عصرية وحداثة، والذي يمتد على طول خور دبي التاريخي مرتبطاً بالطرق الرئيسية للمدينة بثلاثة جسور.

وتابع: "لقد أسهمت عدة عوامل في تحقيق هذا الأداء المتميز لقطاع السياحة في دبي بما فيها ارتفاع عدد الشركات العالمية التي تأسست في المدينة، وكذلك التوسع الذي تشهده الأعمال فيها للوصول إلى أسواق وشرائح مستهدفة، إلى جانب نمو قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستقطاب الموهوبين إلى الإمارة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ويعكس مدى تأثيرها الإيجابي الكبير".

2300 عارض

بدوره، قال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا، إن معرض سوق السفر العربي (ATM)، الذي شارك فيه حوالي 2300 عارض هذا العام، بمثابة منصة مثالية لقطاع الضيافة في دبي، مضيفا إن سوق السفر العربي يعد منصة انطلاق لقطاع السفر والسياحة وللمستثمرين المحليين والعالميين.

وأشار عاشور إلى أنه التقى بالشركاء الرئيسيين خلال المعرض وناقش معهم معلومات مهمة وتجاذبوا أطراف الحديث عن الباقات الجديدة والأسعار التنافسية الهادفة إلى جذب انتباه العملاء والمجموعات السياحية لزيارة مدينة دبي وفندق البندر روتانا.

كما قدمت شركة البندر روتانا جوائز تقديرية لأفضل منظمي الرحلات السياحية والشركاء المنتجين كتقدير لهم والتزام منها على المدى الطويل.

وأكد عاشور أن الشركاء هم المفتاح الرئيسي لنمو أعمال البندر روتانا، مضيفاً أنهم أطلقوا مؤخراً حملة ترويجية استراتيجية عبر ثلاثة أسواق أوروبية رئيسية وهي تحديداً فرنسا وبلجيكا وهولندا، بهدف تعزيز الشراكات والترويج لدبي كوجهة رئيسية للمسافرين ومحبي السفر والرحلات الأوروبيين.

والجدير بالذكر أن دبي استقبلت عبر مطارها الدولي 5,18 مليون زائر دولي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، لتحقق بذلك زيادة 11 في المائة عن الربع الأول من العام 2023.

وبحسب دائرة دبي للاقتصاد والسياحة (DET)، فإن غالبية السياح الوافدين إلى دبي والبالغ عددهم 1,138 مليون زائر يفدون إليها من أسواق أوروبا الغربية، يليهم من حيث العدد 869,000 زائراً من جنوب آسيا.

كما تشير الإحصاءات إلى أنه تم تسجيل حوالي 817 ألف زائر من دول رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، و605 آلاف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و664 ألفا من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و344 ألفا من الأمريكتين.

ويحتفظ مطار دبي الدولي بلقبه باعتباره المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم للعام العاشر على التوالي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي، حيث استقبل 86,9 مليون مسافراً في العام 2023، ومن المتوقع أن يزيح المجلس الستار عن أرقام الربع الأول من العام 2024 في وقت ما في الأيام المقبلة.

إلى ذلك، قال كريم عبد الحميد، المدير العام لسوفيتل منتجع شاطئ الحمرا، إن القطاع السياحي في الدولة يواصل أداءه الاستثنائي، إذ استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 5.4 مليون نزيل خلال شهري يناير وفبراير 2024، بنسبة نمو قدرها 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، مع ارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى أكثر من 82.6%، وارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 9.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات مجلس الإمارات للسياحة.

وأضاف: "القطاع السياحي في الدولة يواصل رحلة الريادة ومنها، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023، بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023، مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وأضاف : "تبرز رأس الخيمة كوجهة رئيسية للإقامة والأنشطة الترفيهية والسياحة، ويعتبر افتتاح سوفيتل منتجع شاطئ الحمرا رأس الخيمة، علامة فارقة أخرى لمجموعة الضيافة المتنامية في الجزيرة. ويتميز الفندق بموقعه ووسائل الراحة والخدمات المميزة، ويستعد لجذب المقيمين المميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع : "افتتح فندق سوفيتل منتجع شاطئ الحمرا، التابع لشركة الحمرا للتطوير العقاري، أبوابه في شهر مايو الجاري، ويضم 292 غرفة، بالإضافة إلى 47 جناحاً"، مضيفا أن الربع الأول من العام الجاري شهد أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، حيث حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال عالية، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83 %.