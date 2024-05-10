«موانئ دبي العالمية» تفوز بجائزتين في «الاستدامة»

فازت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بجائزتين جديدتين في حفل توزيع جوائز مؤسسة «سيل» لاستدامة الأعمال لعام 2024، التي تكرّم الشركات في مجالات الاستدامة والإنجاز البيئي والقيادة، وتركّز على الابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة.

وقد مُنحت جائزة المبادرات البيئية إلى «دي بي ورلد سانتوس» لإعادة استخدام مواد النفايات في إنتاج الطاقة، بدلاً من رميها في مكب النفايات. كما تم تكريم «موانئ دبي العالمية» لتطويرها نظام «بوكس باي» (BOXBAY)، وهو نظام ثوري بمزايا الأتمتة وآمن وصديق للبيئة لتخزين الحاويات.

وتُقدم هذه الجائزة للاحتفاء بالابتكار المستدام، حيث استطاع نظام «بوكس باي» تغيير الطريقة التي يتم بها تخزين الحاويات وتنظيمها ونقلها، ما يقلل بشكل كبير من تأثير انبعاثات الكربون في محطات الحاويات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يمثل الفوز بجائزة المبادرات البيئية في أعمالنا في (دي بي ورلد سانتوس) في البرازيل، بعد تحقيق إنجاز إعادة استخدام النفايات بنسبة 100%، تطوراً لافتاً يؤكد التزام المجموعة بالإدارة المسؤولة لنفاياتها من خلال اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري والتصميم الذكي. كما يمثل حصولنا على جائزة الابتكار المستدام لتطويرنا تقنية (بوكس باي) تأكيداً على جهودنا في إحداث تحوّلات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية بموانئ الحاويات لتحقيق درجات أعلى من الكفاءة والاستدامة».

وذكرت «موانئ دبي العالمية» أنه ومنذ توليها العمليات في ميناء «سانتوس» في عام 2013، تمكنت المجموعة من التعامل مع الحاويات والسليلوز والحبوب والأسمدة في وقت واحد، مع القدرة على مناولة 1.4 مليون حاوية نمطية، وأكثر من خمسة ملايين طن من البضائع.

وفي عام 2022، أصبحت أول محطة ميناء في البرازيل تقلل من كمية النفايات المرسلة إلى مكب النفايات في إطار مشروع «أتيرو زيرو» الذي يحول جميع النفايات غير القابلة لإعادة التدوير في الموقع إلى طاقة مستدامة للأنشطة الصناعية.