558.4 مليون درهم إيرادات «تاكسي دبي» في الربع الأول

أعلنت شركة تاكسي دبي، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024.

واستمرت الشركة في تحقيق نمو سريع وقوي في الربع الأول من عام 2024، وارتفعت إيراداتها للربع الأول بنسبة 16% لتصل إلى 558.4 مليون درهم، بفضل تحسن الأداء المالي لجميع قطاعاتها.

وحقق قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي نمواً قوياً خلال هذا الربع، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات، وتطبيق تعرفة جديدة لخدمات التنقل، والذي كان مدعوماً أيضاً بإضافة مركبات أجرة جديدة.

كما شهد قطاع مركبات الليموزين أداء قوياً مع زيادة في الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق و17% مقارنة بالربع السابق. وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 12 مليون رحلة خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت على 94 رخصة جديدة لمركبات الأجرة في مزاد هيئة الطرق والمواصلات الأخير.

وارتفعت إيرادات قطاع الحافلات بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37 مليون درهم، نتيجة زيادة حجم الأسطول وعقود الخدمة الجديدة. وحقق قطاع درّاجات التوصيل أداء متميزاً، حيث تضاعفت الإيرادات بأكثر من أربع مرات عن العام الماضي، واستفادت شركة تاكسي دبي من النمو السريع للتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على خدمات التوصيل عند الطلب.

وأسهمت الإيرادات القوية للشركة في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 169.9 مليون درهم، بهامش ربح مميز قدره 30%، وبزيادة وصلت إلى خمس نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، والذي تأثر بفرض ضريبة الشركات وتكاليف التمويل، بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 108 ملايين درهم. وبعد استبعاد تأثير الضرائب، ارتفع صافي الربح بنسبة 26%، وبلغ التدفق النقدي الحر خلال الربع الأول 122.7 مليون درهم.